Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Европы закрыт после пожара

Нефтеперерабатывающий завод Shell в Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, закрыли после крупного пожара. Возгорание произошло в ночь на 30 июля на высоковольтной подстанции, пишет Telegraaf.
Industriebrand bij #Shell kleurt hemel oranje boven Merwe-Vierhavens aan andere zijde Nieuwe Maas. #Rotterdam #GRIP1 pic.twitter.com/Aj5cEatkpt— Freek Houweling (@freekh) 29 июля 2017 г.
Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь спустя несколько часов. В настоящий момент предприятие полностью обесточено. Данных о жертвах и утечке вредных веществ пока нет.
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