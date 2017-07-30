Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Европы закрыт после пожара

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Европы закрыт после пожара

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Пожар на НПЗ в Роттердаме. Фото: © Twitter/Dorothe Kieboom

Жители Роттердама запечатлели вспышки пламени, которые хорошо были видны из разных точек города.

Нефтеперерабатывающий завод Shell в Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, закрыли после крупного пожара. Возгорание произошло в ночь на 30 июля на высоковольтной подстанции, пишет Telegraaf.

Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь спустя несколько часов. В настоящий момент предприятие полностью обесточено. Данных о жертвах и утечке вредных веществ пока нет.

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