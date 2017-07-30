Макфол: В России нет 755 американских дипломатов, которых хочет выслать Путин

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Макфол: В России нет 755 американских дипломатов, которых хочет выслать Путин

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Бывший посол США в России Майкл Макфол. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Ранее МИД РФ объявил о сокращении количества сотрудников американской дипмиссии, работающих в России.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что у Соединённых Штатов в РФ нет 755 дипломатов, которых предложил выслать президент Владимир Путин. Соответствующую запись Макфол сделал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Мы не имеем 755 дипломатов в России, — написал экс-посол США в РФ.

Напомним, 27 июля американский сенат утвердил закон об ужесточении санкций в отношении России. Вскоре МИД РФ объявил о том, что с 1 августа будет приостановлено использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице. Кроме того, в ведомстве предложили сократить количество сотрудников дипмиссии, работающих в России.

Ранее Владимир Путин сообщил, что свою деятельность в России должны прекратить 755 американских дипломатов.

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