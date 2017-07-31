Юная американка попросила полицейского проверить, нет ли в её доме монстров

Необычное задание пришлось выполнить во время несения службы офицеру полиции Дэвиду Бондэю из города Лонгмонт, штат Колорадо. На улице к нему подошла четырёхлетняя девочка и попросила стража порядка проверить, нет ли в её новом доме монстров.
Как сообщает телеканал ABC, полицейский предельно серьёзно отнёсся к этой просьбе. Вместе с юной Сидни Фаренбрух он обошёл все комнаты, заглянул в подвал, поискал монстров под диванами и кроватями, посветив особо тёмные уголки дома фонариком.
История получила огласку, когда видеоролик работы полицейского мама Сидни Меган Фаренбрух опубликовала на своей странице в "Фейсбуке". Женщина рассказала, что в новый дом семья переехала всего две недели назад, но впечатлительная дочь хотела удостовериться, что никаких чудовищ там нет.
— Вероятно, это была одна из самых милых вещей, которые мне приходилось делать как полицейскому, — прокомментировал телеканалу ABC News сам Дэвид Бондэй, у которого, к слову, трое детей.
Начальство отзывчивого офицера по достоинству оценило его работу. По словам руководителей местного полицейского департамента, именно такие поступки лучше всего работают на имидж правоохранительных органов.
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