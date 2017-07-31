Юная американка попросила полицейского проверить, нет ли в её доме монстров

По словам офицера Дэвида Бондэя, это была самая милая работа, которую ему приходилось делать как полицейскому.

Необычное задание пришлось выполнить во время несения службы офицеру полиции Дэвиду Бондэю из города Лонгмонт, штат Колорадо. На улице к нему подошла четырёхлетняя девочка и попросила стража порядка проверить, нет ли в её новом доме монстров.

Как сообщает телеканал ABC, полицейский предельно серьёзно отнёсся к этой просьбе. Вместе с юной Сидни Фаренбрух он обошёл все комнаты, заглянул в подвал, поискал монстров под диванами и кроватями, посветив особо тёмные уголки дома фонариком.

История получила огласку, когда видеоролик работы полицейского мама Сидни Меган Фаренбрух опубликовала на своей странице в "Фейсбуке". Женщина рассказала, что в новый дом семья переехала всего две недели назад, но впечатлительная дочь хотела удостовериться, что никаких чудовищ там нет.

— Вероятно, это была одна из самых милых вещей, которые мне приходилось делать как полицейскому, — прокомментировал телеканалу ABC News сам Дэвид Бондэй, у которого, к слову, трое детей.

Начальство отзывчивого офицера по достоинству оценило его работу. По словам руководителей местного полицейского департамента, именно такие поступки лучше всего работают на имидж правоохранительных органов.