"Времени для разговоров нет". Хейли призвала Китай усилить санкции против КНДР

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"Времени для разговоров нет". Хейли призвала Китай усилить санкции против КНДР

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Постпред США при ООН Никки Хейли. Фото: © REUTERS/Mike Segar

Заявление было сделано на фоне очередного ракетного испытания, проведённого Пхеньяном в ночь на 29 июля.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости немедленного ужесточения санкций Китаем в отношении КНДР, пишет Reuters.

— Китай должен решить, действительно ли он готов сделать этот важный шаг. Время для разговоров закончилось, — приводит агентство слова Хейли.

Она также добавила, что в проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН нет необходимости, так как они не приносят результата.

— Нет смысла проводить экстренное заседание (Совета Безопасности ООН — Прим. Лайфа), если оно не приносит результатов. Дополнительная резолюция, которая не повышает международное давление на Северную Корею, не имеет ценности, — приводит Reuters слова Хейли.

Ранее Лайф сообщал о новом ракетном испытании, проведённом Пхеньяном в ночь на 29 июля. Северокорейские власти подтвердили, что уже второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" прошёл успешно.

Накануне командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Терренс Дж. О`Шонесси заявил, что американские военные и их союзники готовы использовать "быструю, смертельную и подавляющую силу" против КНДР, если в этом будет необходимость.

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