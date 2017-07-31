Пол Маккартни написал песню про Трампа

О чём будет его новая композиция, музыкант не говорит, но учитывая его не самые тёплые чувства к главе Белого дома, можно предположить, что Трампу она не понравится.

Один из основателей легендарной ливерпульской четвёрки The Beatles Пол Маккартни написал песню о президенте США Дональде Трампе. Об этом, как сообщает издание The Liverpool Echo, сам музыкант рассказал во время встречи со студентами.

О чём именно будет новая песня, Маккартни не уточнил. Однако учитывая то, что он, мягко говоря, не сторонник американского президента, можно предположить, что едва ли глава Белого дома и его окружение будут довольны композицией.

— Я не его поклонник. Он спустил с привязи уродливую сторону Америки. Люди вдруг почувствовали право иметь антагонистический подход к окружающим, исходя из цвета их кожи или принадлежности к другой расе. Мне казалось, мы все давно прошли этот этап, — приводит слова Маккартни издание New York Daily News.