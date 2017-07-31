США, Аргентина и Перу не признают выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы

О созыве учредительного собрания без проведения референдума Николас Мадуро объявил в начале мая.

Власти Аргентины, Колумбии и Перу заявили о том, что их страны не признают выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Против голосования в национальное учредительное собрание высказалась и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В заявлении, распространённом МИД Аргентины, говорится, что учредительное собрание Венесуэлы нарушает конституцию этой страны, а выборы не уважают волю граждан, которые выступили против их проведения.

Аргентина сожалеет, что правительство Венесуэлы, не прислушавшись к призывам международного сообщества, продолжило выборы в учредительное собрание, которое не соответствует требованиям, введённым конституцией этой страны, — заявил МИД Аргентины Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Кабинет министров Перу также выступил против проведения выборов, указав, что они "идут против суверенной воли народа".

Эти выборы нарушают нормы венесуэльской конституции и идут против суверенной воли народа, который представлен в Национальной ассамблее, — говорится в коммюнике кабмина Перу Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Не согласен с голосованием и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

У этого собрания незаконное начало, а значит, и эти результаты мы не сможем признать, — сказал Сантос Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы фиктивными и заявила, что своими действиями Мадуро ведёт страну к диктатуре.

Maduro’s sham election is another step toward dictatorship. We won't accept an illegit govt. The Venezuelan ppl & democracy will prevail. — Nikki Haley (@nikkihaley) 30 июля 2017 г.

— Фиктивные выборы, организованные Мадуро, — ещё один шаг в сторону диктатуры. Мы не признаём нелегитимное правительство. Народ Венесуэлы и демократия в конце концов победят, — написала Хейли в своём микроблоге в "Твиттере".

Конституционная ассамблея — это орган, который имеет право менять государственный строй страны и реформировать конституцию. Из шести тысяч кандидатов будут выбраны лишь 545 человек.

В мае этого года Николас Мадуро подписал указ о созыве ассамблеи без проведения референдума, на котором настаивает оппозиция. Это вызвало массовые акции протеста. В них погибло уже более 100 человек, тысячи пострадали.