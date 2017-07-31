ЦРУ рассказало о роли, отводимой Западом прибалтийским "лесным братьям"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило датированные 1940–50 годами документы, касающиеся так называемых "лесных братьев" — членов партизанского движения, действовавших на территории Прибалтики в середине прошлого столетия.

Как сообщает портал Delfi.lv, из первой партии документов, ставших достоянием общественности, можно сделать вывод, что после окончания Второй мировой войны "лесные братья" старались эволюционировать в сторону создания небольших, идеологически мотивированных групп, которые должны были выполнять "определённые и реалистичные задачи в будущем".

При этом в архивных материалах утверждается, что от бандитских группировок, бросающих тень на всё партизанское движение, "лесные братья" достаточно успешно очистились уже к концу 40-х годов.

— После депортаций и крупных антипартизанских акций к партизанам пришло понимание, что в сложившихся обстоятельствах лучше совершенно не проявлять какую-либо активность, и с 1949 года их принципом стало сохранение сил до момента, когда помощь будет близка, — отмечалось в архивных документах.

В ближайшее время должны появиться новые партии материалов, в которых, как ожидается, будет раскрыта роль ЦРУ в поддержке "лесных братьев".

Напомним, в середине июля на официальном YouTube-канале НАТО появился видеоролик, в котором рассказывается о борьбе прибалтийских партизан с советским режимом. Попытка героизировать "лесных братьев" возмутила российских экспертов и политиков, а МИД РФ пообещал познакомить всех интересующихся с документами, которые рассказывают подлинную историю этого движения.