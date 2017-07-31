СМИ назвали Ливию местом потенциального возрождения ИГИЛ

Военные и эксперты отмечают, что в последнее время террористы всё чаще появляются у ливийско-тунисской границы.

Постепенно теряющая своё влияние в Сирии и Ираке террористическая группировка ИГИЛ* наращивает своё присутствие в Ливии в надежде использовать хаос, царящий в стране, для перегруппировки и возрождения.

По словам ливийских военных, группировка ИГИЛ появилась в их стране в конце 2013 года — ещё до того, как захватить значительные территории в Ираке. Первоначально лагеря боевиков располагались на востоке страны, ближе к Египту, однако сейчас террористы в основном группируются у границ с Тунисом — многие игиловцы родом именно из этой африканской страны.

Как сообщает телеканал Fox News, пока боевики предпочитают оставаться в сельской местности и в городе Сабрата, расположенном всего в ста с небольшим километрах от тунисской границы.

Эксперты заявляют, что игнорировать эту угрозу и недооценивать способность ИГИЛ к возрождению ни в коем случае нельзя.

— Террористы могут поставить под угрозу западные интересы, развязывая на территории Ливии партизанские войны, устраивая теракты на нефтяных объектах и в портах Ливии, а также терроризируя местное население, чтобы развязать массовую миграцию людей, которая дестабилизирует соседние страны и Европу, — сказал эксперт по исламскому экстремизму и научный сотрудник Совета обороны Великобритании Джозеф Фэллон.

Понимая, насколько опасны могут быть боевики ИГИЛ, эксперты не могут сойтись в оценке количества террористов, находящихся на территории Ливии. Пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США сообщила Fox News, что речь идёт примерно о 500 боевиках. Представитель Ливийской национальной армии полковник Ахмед Альмесмари уверен, что игиловцев по меньшей мере в десять раз больше.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.