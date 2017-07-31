Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе, семь человек пострадали

Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе — семь человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу города в своём "Твиттере".
Breaking News: 7 people injured after vehicle drives into crowd in Los Angeles, officials say pic.twitter.com/U4eQTwxFSO— Fox News (@FoxNews) 30 июля 2017 г.
Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы. Остальным помощь оказывается на месте.
#BREAKING: Los Angeles FD reports 7 people injured after car plows into crowd of people https://t.co/iVGDbgmWk5 pic.twitter.com/5NKbWtIFG1— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 30 июля 2017 г.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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