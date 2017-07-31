Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе, семь человек пострадали

Двоих раненых с травмами, не угрожающими жизни, медики госпитализировали. Остальным помощь оказывается на месте.

Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе — семь человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу города в своём "Твиттере".

Breaking News: 7 people injured after vehicle drives into crowd in Los Angeles, officials say pic.twitter.com/U4eQTwxFSO — Fox News (@FoxNews) 30 июля 2017 г.

Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы. Остальным помощь оказывается на месте.

#BREAKING: Los Angeles FD reports 7 people injured after car plows into crowd of people https://t.co/iVGDbgmWk5 pic.twitter.com/5NKbWtIFG1 — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 30 июля 2017 г.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.