Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе, семь человек пострадали

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Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе, семь человек пострадали

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Двоих раненых с травмами, не угрожающими жизни, медики госпитализировали. Остальным помощь оказывается на месте.

Автомобиль выехал на тротуар в Лос-Анджелесе — семь человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу города в своём "Твиттере".

Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы. Остальным помощь оказывается на месте.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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