СМИ: Россия готовит асимметричный ответ на снос советских памятников в Польше

Наиболее вероятным вариантом, по мнению экспертов, станет введение персональных санкций против политиков, причастных к разработке закона о декоммунизации.

Россия готовится ответить Польше на принятие закона о декоммунизации и предстоящий демонтаж советских памятников. Об этом газете "Известия" сообщили источники в российских дипломатических кругах.

По данным издания, наиболее вероятным ответом станет ввод персональных санкций против польских политиков, которые причастны к разработке закона.

— Надо и санкции ввести в отношении авторов закона, которые его продвигали и лоббировали, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами. Я поддержу любые санкции, которые будут предложены, — прокомментировал газете первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что экономические санкции не дадут ощутимого результата — доля Польши во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила около 2,8%, по этому показателю страна заняла 11-е место. Общий же товарооборот между Россией и Польшей составил примерно $13 млрд, поэтому экономические санкции Варшава точно переживёт, зато получит возможность обвинять через СМИ Москву в том, что та ведёт агрессивную политику.

По данным "Известий", сейчас на территории Польши находится около 500 памятников советским воинам. Сколько из них подпадает под действие нового закона, пока не ясно, поскольку документ предполагает демонтаж всех памятников, "пропагандирующих коммунизм", за исключением мемориальных объектов, являющихся элементом захоронений или военных кладбищ.