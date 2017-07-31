Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР

Лидеры двух государств провели телефонный разговор на фоне недавних ракетных испытаний Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили новый ракетный запуск КНДР. Об этом пишет японское агентство Kyodo.

По данным агентства, лидеры двух государств решили продолжить усиливать давление на Пхеньян, а также договорились активизировать сотрудничество по этому направлению с другими странами.

Напомним, в ночь на 29 июля КНДР провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" упала в центральной части Японского моря, пролетев более 700 километров.