Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР

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Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 8 июля 2017 года. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Лидеры двух государств провели телефонный разговор на фоне недавних ракетных испытаний Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили новый ракетный запуск КНДР. Об этом пишет японское агентство Kyodo.

По данным агентства, лидеры двух государств решили продолжить усиливать давление на Пхеньян, а также договорились активизировать сотрудничество по этому направлению с другими странами.

Напомним, в ночь на 29 июля КНДР провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" упала в центральной части Японского моря, пролетев более 700 километров.

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