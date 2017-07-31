Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили новый ракетный запуск КНДР. Об этом пишет японское агентство Kyodo.
По данным агентства, лидеры двух государств решили продолжить усиливать давление на Пхеньян, а также договорились активизировать сотрудничество по этому направлению с другими странами.
Напомним, в ночь на 29 июля КНДР провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" упала в центральной части Японского моря, пролетев более 700 километров.
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