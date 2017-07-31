Террористы намеревались отравить пассажиров австралийского самолёта газом

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Террористы намеревались отравить пассажиров австралийского самолёта газом

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Аэропорт Сиднея. Фото: © REUTERS/David Gray

По мнению властей, действиями четырёх задержанных австралийцев руководили из Сирии.

Издание The Australian сообщило о планах предполагаемых террористов, которых накануне задержали в Сиднее по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта.

По данным СМИ, террористы намеревались отравить пассажиров лайнера неким ядовитым веществом — сернистым газом. Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их. По мнению властей, действиями четырёх австралийцев ливанского происхождения руководили боевики из Сирии.

Поскольку полиция и спецслужбы не уверены, что сумели раскрыть планы террористов до конца, в австралийских аэропортах в эти дни усилены меры безопасности.

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