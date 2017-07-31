Короткое замыкание стало причиной пожара в больнице приморского СИЗО

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Короткое замыкание стало причиной пожара в больнице приморского СИЗО

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Автомобиль Следственного комитета РФ. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка.

Причиной пожара в больнице ГУФСИН во Владивостоке, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Пожар в хозяйственных помещениях ГУФСИН во Владивостоке произошёл вечером 30 июля. Четверо осуждённых погибли от отравления угарным газом.

— Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осуждённых погибли от отравления угарным газом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

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