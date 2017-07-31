Японский премьер призвал Россию и Китай надавить на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь обратился к Китаю и России с призывом усилить давление на Пхеньян в связи с непрекращающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Своё заявление японский премьер сделал после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Северная Корея дважды за месяц провела испытания баллистических ракет, которые, по словам главы КНДР Ким Чен Ына, теперь способны достичь материковой части Соединённых Штатов.