Японский премьер призвал Россию и Китай надавить на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь обратился к Китаю и России с призывом усилить давление на Пхеньян в связи с непрекращающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Своё заявление японский премьер сделал после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, Северная Корея дважды за месяц провела испытания баллистических ракет, которые, по словам главы КНДР Ким Чен Ына, теперь способны достичь материковой части Соединённых Штатов.
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