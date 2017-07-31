В Венесуэле сообщили о рекордном участии граждан в выборах

Эти данные расходятся с заявлением оппозиции о том, что более 90% избирателей проигнорировали голосование.

Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о рекордном участии граждан в выборах в Конституционную ассамблею страны.

— Подведение итогов голосования не в нашей зоне ответственности, это вопрос национального избирательного совета. Но я гарантирую, что оно было рекордным. Рекордное участие, — сказал Кабельо на пресс-конференции в Каракасе.

Напомним, несколько часов назад в Венесуэле завершилось голосование в Национальное учредительное собрание. Оппозиция выступила против проведения этих выборов, настаивая на референдуме. США, Аргентина, Колумбия, Перу и Мексика выразили протест венесуэльским властям, а американский президент Дональд Трамп заявил о возможном введении санкций в отношении Каракаса.