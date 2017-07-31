20 раз депортированный из США мексиканец вновь попался на преступлении

Мужчина неоднократно отбывал наказание в американских тюрьмах за различные преступления.

Нелегальный мигрант из Мексики 31-летний Серхио Хосе Мартинес обвиняется в изнасиловании американки и нападении на ещё одну женщину. История не заслуживала бы особого внимания, если бы не любопытная история взаимоотношений подозреваемого с США — мужчину по меньшей мере 20 раз депортировали из страны, но он возвращался снова и снова.

Последний раз Мартинеса принудительно возвращали на родину в ноябре 2016 года. Возможно, непреодолимая тяга к США объясняется неуёмным употреблением алкоголя, в чём мужчина неоднократно признавался на суде и персоналу тюрем, где отбывал наказание. Кроме того, мексиканец страдает и от психоза.

В паузах между путешествиями из Мексики в США и обратно и отсидками в американских тюрьмах Мартинес совершал преступления. Он уже отбывал наказание за кражи со взломом, нанесение побоев, нарушение требований условно-досрочного освобождения и незаконный въезд в США. Судя по всему? очередной тюремный срок не за горами.