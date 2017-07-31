Власти Австралии сообщили о сохраняющейся угрозе теракта в стране

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в рамках террористического заговора, целью которого, предположительно, являлось уничтожение самолёта.

Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон в интервью телеканалу ABC сообщил, что угроза теракта в стране сохраняется.

— Угроза никуда не исчезла, она не уменьшилась, — сказал Даттон.

Он также высказал предположение, что в скором времени полиция проведёт новые аресты в рамках начатого ранее расследования террористического заговора.

Напомним, 29 июля австралийские правоохранители задержали четырёх мужчин, подозреваемых в подготовке теракта на борту самолёта. Обыски прошли в нескольких домах Сиднея. Позже федеральная полиция заявила, что взрыв планировали организовать сторонники радикальных течений ислама.