Вице-президент США заявил о желании нормализовать отношения с Россией

Правда, для этого Россия, по его словам, должна прекратить дестабилизацию обстановки на Украине и перестать поддерживать режимы в Иране и КНДР.

Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News признался, что он и глава Белого дома Дональд Трамп хотят улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

— Мы продолжаем верить, что Россия изменит своё поведение и что наши отношения смогут измениться к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира и стабильности в этом регионе и во всём мире, — сказал Пенс.

По его словам, для этого Россия должна прекратить дестабилизировать обстановку на Украине и перестать поддерживать режимы в Иране и КНДР. Никаких доказательств по озвученным обвинениям Пенс не привёл.

— Президент Трамп дал понять, что в скором времени он подпишет принятый конгрессом законопроект о санкциях против России, — добавил вице-президент США.