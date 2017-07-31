Украинские СМИ сообщили о задержании российского консула в Киеве

Сотрудника диппредставительства заподозрили в употреблении алкоголя перед вождением, но вскоре отпустили.

Украинский телеканал ТСН сообщил о том, что в ночь на понедельник киевские полицейские остановили автомобиль, в котором ехал российский консул.

— Водитель сам признался, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался. Так же воздержался и от теста на алкоголь, — утверждает телеканал.

Вместе с тем телеканал приводит слова сержанта полиции Александра Ситюка, который, по всей видимости, и остановил автомобиль с консулом.

— Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт, — отметил Ситюк.

По данным ТСН, приехавший на место ещё один представитель российского дипломатического представительства сел за руль машины с дипномерами и уехал вместе со своим коллегой.