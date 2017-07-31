СК возбудил уголовное дело по факту гибели четверых осуждённых в приморском СИЗО

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СК возбудил уголовное дело по факту гибели четверых осуждённых в приморском СИЗО

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В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за технику пожарной безопасности.

По факту гибели четверых осуждённых в больнице ГУФСИН во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.

— Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 июля в хозяйственных помещениях ГУФСИН произошёл пожар. Четверо осуждённых, находившихся в тот момент в палате терапевтического отделения больницы, получили отравление угарным газом и погибли. Продолжается расследование уголовного дела.

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