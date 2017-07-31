На базе отдыха в Приморье во время парасейлинга погиб мужчина

Трагедия произошла 29 июля на базе отдыха в посёлке Рязановка Приморского края, где во время парасейлинга мужчина упал с высоты 35 метров и от полученных травм погиб.

Парасейлингом называется вид активного отдыха, при котором человек, привязанный тросом к катеру, на большой скорости парит на специальном парашюте над водной поверхностью. Как стало известно Лайфу, такое развлечение для отдыхающих организовал местный житель.

Одним из его клиентов стал мужчина, приехавший на базу вместе с супругой. К сожалению, аттракцион был организован с грубейшими нарушениями — по версии следствия, парашют не был прикреплён к подвесной системе и страховочному жилету самого парасейлера, а потому во время полётов мужчина упал на водную поверхность и разбился.

Сотрудники регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, организовавшего аттракцион, по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".