По итогам выборов правящая партия Венесуэлы получила неограниченные полномочия

Власти Венесуэлы заявили о том, что более восьми миллионов жителей страны проголосовали за то, чтобы наделить правящую партию практически неограниченными полномочиями. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно последним официальным данным, явка на выборы составила 41,5%. Это, по словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, рекорд. Оппозиция, впрочем, заявляет о совсем других цифрах — от двух до трёх миллионов проголосовавших и, соответственно, 12-процентная явка.