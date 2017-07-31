Ростехнадзор начал расследование аварии на энергосистеме Крыма

Как уточнили в ведомстве, установлением причин аварии будет заниматься специально созданная комиссия.

Расследованием причин сбоя в поставках электроэнергии на Крымский полуостров с территории Краснодарского края займётся комиссия Ростехнадзора. Об этом говорится на официальном сайте службы.

— Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создала комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и Республики Крым. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин аварии, результаты её работы будут опубликованы, — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, 28 июля на территорию Крымского полуострова перестало поступать электричество с материковой части России. По предварительным данным, причиной сбоя стала аномально высокая температура воздуха в Юго-Западном энергетическом районе Краснодарского края. В течение суток работа крымской энергосистемы была полностью восстановлена. Расследованием инцидента также занялось Минэнерго.