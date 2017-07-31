СМИ: США готовят экономические санкции против Китая

По предварительным данным, администрация Белого дома намерена ввести санкции против КНР из-за ситуации вокруг Северной Кореи.

Власти США начали разработку ограничительных экономических мер против Китая. Как сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации Дональда Трампа, экономические санкции против КНР могут быть введены уже в начале августа.

По данным издания, санкции станут ответной мерой Белого дома на действия Пекина, который не оказал влияния на Северную Корею. По мнению американских властей, Китай должен был сильнее надавить на руководство КНДР, чтобы оно отказалось от создания и испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Китая. По мнению американского лидера, Пекин не пытается помочь в урегулировании проблемы с Северной Кореей, хотя имеет для этого все возможности.