СМИ рассказали о скорой ликвидации магазина электроники "Техносила"

Торговая площадка под старейшим брендом в Интернете может прекратить своё существование уже с 1 августа.

Сеть магазинов электроники и бытовой техники "Техносила" может быть ликвидирована уже в скорое время. Как сообщает "Коммерсант", начиная с 1 августа закроют торговую площадку в Сети. Посетителей магазина будут перенаправлять на сайт "Эльдорадо".

Предполагается также, что уже к осени вывеска "Техносилы" сменится или на "М. Видео", или "Эльдорадо".

О скорой ликвидации также могут свидетельствовать те факты, что с 1 августа бонусные карты "Техносилы" будут заменены на "Эльдорадо", а многие сотрудники магазина бытовой техники увольняются и переходят работать в другие организации.

На сайте старейшего бренда также указано, что в Москве и Московской области работает всего пять магазинов, хотя в конце прошлого года их было 97.