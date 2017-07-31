СМИ сообщили о вторжении турецкой армии на территорию Сирии в районе Кобани

Турецкая армия пересекла границу Сирии в районе кантона Кобани, занимаемого курдскими отрядами "Демократических сил Сирии". Как сообщает курдское агентство Firat, турецкие военные начали наступление поздно вечером 30 июля и на данный момент заняли территорию в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от столицы кантона.
Как передаёт агентство, курдские вооружённые отряды готовятся к бою, если в ближайшие сутки турецкая армия не покинет регион.
Официальные власти Турции пока не подтверждают данную информацию.
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