СМИ сообщили о вторжении турецкой армии на территорию Сирии в районе Кобани

Командование "Демократических сил Сирии", контролирующих регион, потребовали от Турции незамедлительно отозвать войска.

Турецкая армия пересекла границу Сирии в районе кантона Кобани, занимаемого курдскими отрядами "Демократических сил Сирии". Как сообщает курдское агентство Firat, турецкие военные начали наступление поздно вечером 30 июля и на данный момент заняли территорию в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от столицы кантона.

Как передаёт агентство, курдские вооружённые отряды готовятся к бою, если в ближайшие сутки турецкая армия не покинет регион.

Официальные власти Турции пока не подтверждают данную информацию.