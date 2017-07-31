"Очень мощно". Кириленко поздравил женскую сборную России U19 с победой на ЧМ

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"Очень мощно". Кириленко поздравил женскую сборную России U19 с победой на ЧМ

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Юные российские баскетболистки обыграли команду США в финале чемпионата мира со счетом 86:82.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил юных российских баскетболисток с победой на чемпионате мира U19. Девушки в финале обыграли национальную сборную Соединенных Штатов. Слова Кириленко приводятся на официальном сайте РФБ.

— Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа. Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды, — отметил Кириленко.

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