"Очень мощно". Кириленко поздравил женскую сборную России U19 с победой на ЧМ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил юных российских баскетболисток с победой на чемпионате мира U19. Девушки в финале обыграли национальную сборную Соединенных Штатов. Слова Кириленко приводятся на официальном сайте РФБ.
— Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа. Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды, — отметил Кириленко.
Аааааа!! Мы чемпионы мира!!! #FIBAu19 pic.twitter.com/pjsqnnWEeE— РФБ (@russiabasket) 30 июля 2017 г.
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