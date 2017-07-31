Россияне намерены подать жалобу на туроператора за неисправный самолёт из Турции

Самолёт "Турецких авиалиний" начали ремонтировать прямо перед взлётом с пассажирами на борту.

Утром 31 июля в аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолёт из Антальи с 23 российскими туристами на борту. Все они ранее отказались лететь на самолёте "Турецких авиалиний" из-за двойного отключения электроники прямо перед взлётом. Все они теперь намерены подать коллективную жалобу на туроператора и авиаперевозчика, чтобы возместить расходы и моральный ущерб. Ведь вылет из Антальи на новом исправном самолёте они организовывали за свой счёт.

— Часть россиян ожидала вылета в аэропорту, часть уехала в ближайшие отели, но за свой счёт. Никого не размещали. Единственное — дали воды. Мы, пассажиры, отказавшиеся лететь рейсом 3978 "Турецких авиалиний" из-за поломки самолёта, собираемся подать коллективную жалобу в Роспотребнадзор, туроператору "Пегас туристик" и в "Турецкие авиалинии" на минимизацию расходов и возмещение морального ущерба, — рассказали Лайфу туристы.

Как ранее сообщал Лайф, часть пассажиров рейса "Турецких авиалиний" 3978 Анталья — Москва отказалась лететь на самолёте из-за того, что при взлёте у него дважды отключалась вся электроника и глох двигатель.