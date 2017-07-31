Вадеева рассказала о напутствии матери, которое помогло победить в финале U19

В финальной игре с США 19-летняя девушка набрала 26 очков и совершила 18 подборов.

Центровая женской сборной России в возрасте до 19 лет Мария Вадеева признана самым ценным игроком (MVP) на чемпионате мира. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Российской федерации баскетбола.

Девушка набрала в среднем по 18,4 очка за матч, тем самым став самым результативным игроком турнира. В финальной игре с США она набрала 26 очков и совершила 18 подборов.

Вадеева рассказала, что очень волновалась перед матчем, но справиться с волнением ей помогло напутствие матери.

— Я уже была в финале чемпионата мира и знала, что к чему. Спала очень крепко ночью. Ближе к матчу, конечно, начала переживать. Но после звонка мамы всё прошло. Она дала мне напутствие. Сказала очень важные слова. Сразу появилась уверенность, переживания ушли. Тренер сказал: "Девчонки, вы всё можете. Вы сильные, и мы можем победить", — цитирует слова Вадеевой портал "Чемпионат".

Напомним, юные российские баскетболистки обыграли команду США в финале чемпионата мира U19 со счётом 86:82. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил спортсменок с победой.