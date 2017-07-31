В Сбербанке восстановили работу после сбоя

В финансовом учреждении подтвердили, что некоторые клиенты сегодня испытывали проблемы при использовании карт.

В Сбербанке России сообщили, что сбой, который произошёл сегодня утром, был своевременно устранён. В кредитной организации пояснили, что обслуживание происходит в обычном режиме.

— Приносим извинения за доставленные неудобства, — приводит заявление Сбербанка ТАСС.

По данным ряда СМИ, сбой вызвал затруднение при проведении операций в банкоматах, мобильном приложении и "Сбербанк-онлайне".