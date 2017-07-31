Ассоциация дипломатов о санкциях: Трамп не ожидал такого развития событий

По мнению зампредседателя организации, американский президент вынужден подписывать решения о новых ограничениях в отношении России.

В ответ на решение РФ сократить численность американских дипломатов в стране США намереваются ввести аналогичные санкции в отношении российских сотрудников. Такое мнение высказал Лайфу заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

— В целом ситуация свидетельствует о том, что мы вступаем в затяжной период различных ответных мер, — сказал эксперт. — Всё это скажется на попытках решения каких-то общих проблем политического характера, в том числе в отдельных регионах.

По словам Бакланова, нынешнюю ситуацию можно сравнить с Берлинским кризисом 1961 года.

— Трамп не ожидал, что ситуация будет развиваться так для него лично. Он сейчас заложник событий, — отметил эксперт. — Я думаю, что он будет в настоящее время действовать с оглядкой на реакцию внутри страны и будет подписывать подобного рода бумаги. Не из-за того, что он так думает, а из-за того, что ему приходится так поступать.

Помимо того, Бакланов считает, что между Европой и США начнётся новый период отношений.

— Европейцам начинает немножко надоедать опека США, которая переходит все грани и выражается в действиях, которые наносят прямой финансово-экономический ущерб, — подчеркнул он. — Европа попробует подавать голос. До этого она и не пробовала.

Напомним, 27 июля Сенат США утвердил новые санкции в отношении РФ. После этого российский МИД опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице. Как сообщил впоследствии президент России Владимир Путин, помимо этого 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в стране.

Ранее Лайф писал о том, что США выразили сожаление по поводу решения о высылке американских дипломатов из РФ.