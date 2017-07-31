Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста

Рабочие завершили сборку автодорожной арки моста через Керченский пролив. Как поясняет информационный центр "Крымский мост", строители замкнули её свод на высоте в 45 метров от основания конструкции, примерно 80 метров от воды.
Арка состоит из 200 крупных элементов. Причём для их сбора рабочим потребовалось закрутить 175 тысяч высокопрочных болтов и сделать около 4,5 километра стыковых швов.
Общий вес пролёта составляет пять тысяч тонн. Отмечается, что арка уже покрыта антикоррозийным покрытием и готова к установке на опоры моста.
Как уже сообщал Лайф, мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край.
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