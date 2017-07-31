Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста

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Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста

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Строительство моста через Керченский пролив. Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Рабочие замкнули свод арки Керченского моста, которая состоит из 200 крупных элементов.

Рабочие завершили сборку автодорожной арки моста через Керченский пролив. Как поясняет информационный центр "Крымский мост", строители замкнули её свод на высоте в 45 метров от основания конструкции, примерно 80 метров от воды.

Арка состоит из 200 крупных элементов. Причём для их сбора рабочим потребовалось закрутить 175 тысяч высокопрочных болтов и сделать около 4,5 километра стыковых швов.

Общий вес пролёта составляет пять тысяч тонн. Отмечается, что арка уже покрыта антикоррозийным покрытием и готова к установке на опоры моста.

Как уже сообщал Лайф, мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край.

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