Пассажирский лайнер Air Astana столкнулся с птицей во время взлёта

Борт вернулся в аэропорт вылета, и там его осмотрели специалисты. Никаких поломок выявлено не было.

Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Air Astana, который направлялся из Алма-Аты в Актау, вернулся в аэропорт вылета. Такое решение командир воздушного суда принял в связи с тем, что во время взлёта борт столкнулся с птицей.

— Самолёт вылетел из Алма-Аты в 22 часа 25 минут (19:25 мск воскресенья — Прим. ред.). В целях безопасности полёта экипаж принял решение о возврате авиалайнера в аэропорт вылета. В 23 часа 40 минут (20:40 мск) самолёт благополучно приземлился в аэропорту Алма-Аты, — цитирует РИА "Новости" сообщение авиакомпании.