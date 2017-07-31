По предварительным данным, артист был госпитализирован с множественными травмами.

Российский актёр Алексей Гришин разбился на квадроцикле во время гонок со своим другом в Пушкинском районе Московской области. ДТП произошло на пятом километре автодороги Герасимиха — Рахманово возле деревни Луговой. Как сообщает телеграм-канал Mash, Алексей Гришин и его друг вылетели на обочину в результате опрокидывания квадроцикла.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу. Друг Алексея от полученных травм скончался, а сам актёр получил перелом ключицы и многочисленные ушибы.

Отметим, первой запоминающейся ролью Алексея Гришина в отечественном кино стал эпизод в фильме "Брат-2", где Гришин сыграл роль бортпроводника. В дальнейшем артист снялся в фильмах "Ландыш серебристый", "У каждого своё кино", а также в десятках популярных телесериалов: "Три дня лейтенанта Кравцова", "Метод Фрейда", "Есенин", "Восьмидесятые" и т.д.