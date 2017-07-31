Путин поздравил Эдиту Пьеху с 80-летием

Глава государства отметил талант известной певицы и народной артистки СССР и её преданность искусству.

Президент РФ Владимир Путин адресовал поздравительную телеграмму советской и российской певице Эдите Пьехе, которой сегодня исполнилось 80 лет.

— Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли Вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звёзд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Эдита Пьеха — народная артистка СССР и лауреат множества эстрадных конкурсов, в том числе и зарубежных. За свою долгую карьеру она была отмечена рядом наград, включая российскую национальную премию "Овация" в номинации "Живая легенда", французский орден "За укрепление мира искусством" и другие.