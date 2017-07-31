The National Interest: Санкции США лишь сыграют России на руку

Двигаясь по пути антироссийских санкций, США пытаются вынудить Европу покупать американский сжиженный газ, что крайне не устраивает представителей Берлина, Вены и Брюсселя.

Законопроект Конгресса США о новых санкциях против России может обернуться неожиданными последствиями для самого Вашингтона. Об этом пишет профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент в своей заметке для аналитического издания The National Interest.

По мнению аналитика, этот документ, по крайней мере в своём нынешнем виде, ставит под удар не столько российские, сколько американские и европейские интересы. Например, если обратиться к санкциям в отношении российского газопровода "Северный поток — 2", то потерпевшей стороной здесь скорее выступит Германия, которая рассматривает этот проект как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе в будущем, указывает профессор.

Другими словами, двигаясь по пути антироссийских санкций, США пытаются вынудить Европу покупать американский сжиженный газ, что крайне не устраивает представителей Берлина, Вены и Брюсселя.

— Некоторые европейские чиновники заявили, что если США продолжат продвигать законопроект об антироссийских санкциях, то Евросоюз пересмотрит свою политику, старательно разработанную ещё с администрацией Барака Обамы. И для Кремля это будет хорошей новостью, — отмечает Анджела Стент.

Напомним, законопроект о новых санкциях США уже прошёл слушания в конгрессе, однако до сих пор не подписан президентом Дональдом Трампом.

В ответ на политику Вашингтона на минувшей неделе российский МИД выступил с заявлением, в котором осудил введение новых санкций и ввёл ряд зеркальных мер в отношении американских дипломатов.