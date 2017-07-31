Audi сократит расходы на $12 млрд, чтобы выпустить электромобили

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Audi сократит расходы на $12 млрд, чтобы выпустить электромобили

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Audi A8. Фото: © Audi

Немецкая автомобильная компания собирается представить на рынке пять электрокаров к 2022 году.

Входящая в немецкий концерн Volkswagen компания Audi собирается сэкономить 12 миллиардов долларов на исследованиях и новых разработках, чтобы направить сохранённые деньги на создание электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Согласно полученной информации, компания хочет представить к 2022 году не менее пяти электрокаров.

Несмотря на сокращение затрат, Audi планирует сохранить ежегодную операционную прибыль на минимальной отметке в 8%. Уточняется, что в первой половине 2017-го этот показатель составит 8,9%.

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