"Львёнок халифата" вырос. Сын боевика ИГИЛ не даёт матери сбежать из Сирии

После гибели мужа-террориста британка Салли Джонс заявила, что хочет вернуться на родину, но ей этого не дают сделать боевики.

Несмотря на желание 49-летней британки Салли Джонс сбежать с территорий, занимаемых боевиками ИГИЛ* в Ракке, ей не даёт этого сделать её же 14-летний сын.

Мальчика и ещё одного своего сына Салли Джонс сама же привезла в Сирию, когда решила выйти замуж за 20-летнего террориста Джунаида Хуссейна. В 2015 году боевика ликвидировали с помощью боевого беспилотника США. Но до этого он успел отправить детей супруги-британки в отряд "Львята халифата", где боевики ИГИЛ готовили себе смену, сообщает издание Daily Mail. Теперь старший сын Салли Джонс принимает участие в боях на стороне террористов.

Отметим, оба ребёнка Салли Джонс были участниками казней военнопленных сирийской армии и курдов. Видео с этими казнями в качестве пропаганды распространяли в Сети боевики ИГИЛ.

Как ранее писал Лайф, Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, находится в международном розыске по обвинению в терроризме. По мнению британских спецслужб, боевики ИГИЛ могут использовать её для организации терактов на территории Великобритании. Однако после гибели мужа-террориста женщина неоднократно сообщала, что хочет покинуть территории ИГИЛ, но боевики не дают ей этого сделать.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.