Косачёв ответил на предупреждение Макфола о проблемах с визами в США для россиян

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Косачёв ответил на предупреждение Макфола о проблемах с визами в США для россиян

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Фото:© РИА Новости/Станислав Савельев

По мнению сенатора, если сотрудники американской дипмиссии будут дольше выдавать визы, то их стоит обвинить в саботаже.

Председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин

Косачёв ответил на сообщение бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что ответные меры Москвы приведут к возможным трудностям с получением визы в Штаты. По словам сенатора, Россия не намерена сокращать американский персонал сверх нормы.

Наши сотрудники в США отлично справляются с точки зрения визовой нагрузки, я об очередях не слышал. Американцам придётся быстрее работать. Намеренный саботаж будет означать, что они непрофессиональны, не способны работать в условиях повышенной нагрузки

Константин Косачёв

Сенатор отметил, что сотрудники американской дипмиссии будут намеренно растягивать время рассмотрения запросов россиян, тем самым демонстрируя, что Москва якобы создала невыносимые условия.

В ответ на утверждённые Сенатом США санкции Россия решила, что 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в стране. Кроме того, сотрудники дипмиссии лишатся доступа к посольским дачам в Серебряном Бору.

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