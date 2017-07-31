В тесноте, да не в обиде. Жительница Тюмени прописала у себя 315 иностранцев

За каждого нового "соседа" женщина получала по 500 рублей. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Против 44-летней жительницы Тюмени возбудили уголовное дело по факту нарушения миграционного законодательства. Как сообщает региональное управление МВД, женщина прописала в своей квартире 315 иностранцев.

— В настоящее время отделением дознания отдела полиции № 2 в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Жительница Тюмени получала по 500 рублей за человека. Теперь ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. или до трёх лет лишения свободы.

Уточняется, что подозреваемая является безработной и у неё нет судимостей.