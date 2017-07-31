Oxxxymiron дебютировал в топ-50 успешных российских музыкантов по версии Forbes

Его "соседями" по рейтингу самых высокооплачиваемых отечественных звёзд стали прима мировой оперной сцены Анна Нетребко, поп-король Филипп Киркоров, создатель лейбла Black Star Тимати и один из самых востребованных молодых исполнителей Дима Билан.

Выпускник Оксфорда по специальности "английская литература" Мирон Фёдоров, известный в рэп-тусовке под псевдонимом Oxxxymiron, впервые попал в рейтинг 50 самых высокооплачиваемых российских звёзд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes. По данным издания, доход победителя рэп-батла, собравшего рекордные 40 млн просмотров на YouTube, составляет $1,3 млн. Таким образом, Forbes присвоил ему 44-ю строчку рейтинга.

На этом сюрпризы ежегодного рейтинга, пожалуй, заканчиваются.

На первой строчке рейтинга ожидаемо "разместилась" российская оперная дива Анна Нетребко с доходом $7,5 млн. К слову, в этом году она обогнала даже "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова, заработавшего, по данным Forbes, $7,4 млн. Замыкает "золотую тройку" рэпер Тимати с доходом в $6,6 млн.

Стоит упомянуть, что шестую строчку в этом году ($5,7 млн) заняли музыканты из "Би-2", которые, по слухам, собирают средства на выпуск нового альбома за счёт краудфандинга. На седьмой строчке — Сергей Шнуров со своими $5 млн, а замыкает десятку подопечный лейбла Black Star Егор Крид.