Тридцатиградусная жара вернётся в Москву в начале августа

В столичном регионе также ожидаются небольшие дожди вместе с грозой, при которой порывы ветра достигнут 15 м/с.

Прохлада в Москву вернулась ненадолго. Как сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на данные Гидрометцентра, уже в понедельник, 31 июля, днём воздух прогреется до 24–26 градусов тепла. А просушить улицы после сильного ливня поможет северо-западный ветер, дующий со скорость 5–10 м/с.

Уже 1 августа жителей столицы встретит тридцатиградусная жара. Во вторник также возможны небольшие дожди и грозы с ветром, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.

2 августа будет исключительно солнечным и душным днём, тридцатиградусная жара сохранится. Немного прохлады обещает четверг, так как в город вернутся дожди.

Синоптики прогнозируют исключительно приятную погоду на выходные. Показания термометра будут держаться на уровне 23–28 градусов тепла. Осадки не помешают прогулкам и отдыху на воздухе. Такое начало августа соответствует климатической норме.