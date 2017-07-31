В ФАС рассказали, когда ожидают отмену роуминга в России

Сотовые операторы "большой четвёрки" должны внести все изменения до середины августа.

Федеральная антимонопольная служба ожидает отмены внутрисетевого роуминга в России к середине августа. Об этом заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, сообщает РИА "Новости".

— Мы оцениваем, что к середине августа оно (предупреждение. — Прим. ред.) должно быть выполнено всеми операторами "большой четвёрки" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл". — Прим. ред.), — сказала она.

Заева отметила, что компании знали о подобных мерах с ноября 2016 года, однако, если дополнительное время для введения новых тарифов всё же потребуется, закон позволяет продлить срок исполнения предупреждения. В этом случае операторы должны будут предоставить мотивированное ходатайство.

По словам представителя ФАС, из-за отмены роуминга связь может немного подорожать, однако компании смогут обойтись и без повышения цен, увеличив продажи.

— Если операторы решат всё-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки, — отметила Заева.

Напомним, 17 июля ФАС потребовала от сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг, который, по мнению сотрудников службы, нарушает закон "О защите конкуренции". При этом операторам на осуществление данного предписания было выделено 14 дней. Позже в ФАС подчеркнули, что считают выполнимой отмену роуминга за такой срок.