Басурин: Киев посылает на фронт "необстрелянных" контрактников

Украинское командование вынуждено посылать на фронт контрактников со всей Украины, которые не имеют боевого опыта и навыков обращения с оружием, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что это происходит из-за нехватки кадров.

— Командование ВСУ вынуждено собирать по воинским частям со всей страны оставшихся контрактников и насильно — под угрозой уголовного преследования — откомандировывает их в зону так называемой АТО. В большинстве случаев это военнослужащие, не имеющие никакого понятия о тактике действий в боевых условиях и навыков в обращении с оружием, проходящие службу на должностях в обеспечивающих подразделениях, — сказал представитель МО ДНР.

Басурин привёл пример из Волновахского района. Там боец, который занимался обслуживанием авиатехники, не смог сориентироваться в экстремальной ситуации и, выстрелив из подствольного гранатомёта, ранил своего сослуживца.

— Ситуация в мотопехотных и механизированных соединениях, составляющих основу воинских частей в зоне так называемой АТО, становится всё печальнее. Красивые кадры на экранах лживых украинских СМИ, демонстрирующих якобы мощь ВСУ, заявления Порошенко об одной из сильнейших армий на континенте — это все пыль в глаза своему народу, — резюмировал он.