Из-за поломки парома туристы застряли на острове Ольхон на Байкале

Вмещающий порядка 13 автомобилей "Семён Батагаев" вышел из строя ещё 29 августа. Были выявлены сбои в работе электронной системы.

Сотни туристов не могут покинуть остров Ольхон на Байкале из-за сломанного парома "Семён Батагаев". Плавсредства "Дорожник" и "Ольхонские ворота" частично взяли на себя нагрузку, увеличив число рейсов с 15 до 20. Несмотря на это, с острова до сих пор не могут выбраться около 700 гостей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП), новый паром вышел из строя ещё в субботу, 29 августа. На теплоходе были выявлены сбои в работе электронной системы.

По словам очевидцев, ситуация спровоцировала не один конфликт, так как туристы пытаются выбраться с острова, встав в очередь на паром для местных жителей.