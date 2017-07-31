В Барнауле ребёнок-инвалид умер после восьмичасового ожидания скорой помощи

Реанимобиль преодолел расстояние в 90 километров от города Рубцовска до села Угловского за восемь часов.

У Нади Наумовой было врождённое заболевание — гидроцефалия.

В последние годы, несмотря на регулярное лечение, у неё участились приступы. Как сообщает паблик Mash, в мае у девочки случился приступ, однако в местной больнице отказал аппарат искусственной вентиляции лёгких. Родители вызвали скорую, но на место вызова она приехала только через восемь часов, когда девочка уже впала в кому, а чуть позднее скончалась.

Родители ребёнка обратились в прокуратуру и Минздрав. Они считают, что их дочь погибла по вине врачей, которые расстояние в 90 километров между селом и райцентром преодолевали восемь часов. Родители уже дали разрешение на эксгумацию тела, чтобы провести необходимые экспертизы.