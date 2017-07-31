Песков: РФ оставляет за собой право ввести дополнительные меры на санкции США

Представитель Кремля добавил, что Москва заинтересована продолжать сотрудничество с Вашингтоном.

Москва оставляет за собой право ввести дополнительные меры в ответ на санкции США, но не считает это пока необходимым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В целом Россия заинтересована в сотрудничестве там, где отвечает нашим интересам. И Путин изложил те области, которые представляют хорошие возможности для взаимодействия, и это взаимодействие приносит нам выгоду, — подытожил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в стране.