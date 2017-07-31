У центра управления полётами, на который потратили 3,5 млрд, протекла крыша

Протекла крыша нового здания центра управления полётами (ЦУП) во Внуково, постройка которого обошлась в 3,5 миллиарда рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, из-за течи пришлось обмотать плёнкой дорогостоящую аппаратуру на 2,5 млрд руб.
ЦУП обслуживает воздушное движение над центральной частью России, а также обеспечивает перелёты первых лиц государства.
На данный момент крыша протекает в помещениях Московского аэроузлового диспетчерского центра и районного диспетчерского центра. Протечки могут оказать негативное влияние на безопасность полётов, работу персонала и функционирование центра в целом.
- Популярные
- По времени