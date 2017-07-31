Скончалась французская актриса Жанна Моро

Одна из лучших актрис XX века известна не только своими ролями в кино, но также и режиссёрскими работами.

В возрасте 89 лет скончалась французская актриса, певица и кинорежиссёр Жанна Моро, сообщает AFP. Она была признана одной из лучших актрис XX века, воплотив в кино "идеал интеллектуальной женственности".

Моро известна ролями в кинолентах "Керель", "Её звали Никита", "Когда наступит конец света", "Анна Карамазофф", "За облаками", "Время прощания" и других. В 1983 году Жанна Моро возглавляла жюри 33-го Берлинского международного кинофестиваля, а 1975 и 1995 годах она возглавляла жюри Каннского кинофестиваля.

Среди наград актрисы — приз Каннского кинофестиваля за фильм Питера Брука "Семь дней, семь ночей" и почётная "Золотая пальмовая ветвь", приз Венецианского фестиваля за вклад в развитие кино, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля и приз Станиславского на XXVII ММКФ.