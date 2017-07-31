В Кремле призвали США отказаться от санкционного диктата

Как уточнил Дмитрий Песков, несмотря на санкционную политику США, российские власти заинтересованы в продолжении взаимодействия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные варианты налаживания отношений между Россией и США. По мнению пресс-секретаря российского президента, американским властям необходимо отказаться от попыток санкционного диктата.

— Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата, — ответил на вопрос о вариантах нормализации отношений РФ и США Дмитрий Песков.

Как ранее писал Лайф, обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Сейчас законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.